Gasp para i problemi. Svilar fuori un mese: "Gollini maturato, era da nazionale"

Troppo raffinate le strategie di Fabregas e Gasperini per raccontare semplicemente in cinque mosse Como-Roma. Il big match della sesta giornata che sceglie la teorica anti Inter. 1 - Porta vuota: Nel...
Da anni Pietro Vierchowod non si perde una partita del Como, squadra della città in cui vive e di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni. Ma oggi il suo cuore è diviso perché a Roma lo Zar ha vi...
Per ritrovare una formazione della Roma in Serie A senza Svilar c'è bisogno di riavvolgere il nastro e tornare al Roma-Inter del 10 febbraio del 2024. Sulla panchina c'era Daniele De Rossi che una set...
A luglio Gasperini lo avrebbe riaccolto volentieri alle proprie dipendenze anche alla Roma come vice Malen, ma alla fine Scamacca è rimasto a Bergamo. E ora la Dea è pronta a blindarlo col rinnovo del...
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