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Gasp para i problemi. Svilar fuori un mese: "Gollini maturato, era da nazionale"

La penna degli Altri
di R.P.
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A voler essere positivi basterebbe pensare che oggi alle 14:30 di partirà ne sarà passata già una. Il problema però è che dopo ce ne saranno altre otto, il che a conti fatti fa essere tutto tranne che davvero positivi. La tegola dell'infortunio di Mile Svilar non ci voleva proprio in casa giallorossa: frattura composta da stress al quinto dito del piede destro, con il portiere che starà fuori almeno un mese (...)
Gollini sarà l'erede. I due a Bergamo litigarono, tant'è che nel 2021 quando il portiere lasciò l'Atalanta disse: "Non sono andato via per scelta tecnica ma per problemi con una persona" e quella persona era Gasperini.
L'assenza sarà pesantissima e un po' di nervosismo Gasp ieri lo ha fatto vedere, com'è normale che sia: "Questa frattura richiederà almeno un mese. Stanno valutando se inserire un rinforzo, una vite. Gollini? Avrà modo di tornare ad essere il portiere importante che è stato per un certo periodo".
(Gasport)

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