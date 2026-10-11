Gasp para i problemi. Svilar fuori un mese: "Gollini maturato, era da nazionale"

Mile Svilar non ci voleva proprio in casa giallorossa: frattura composta da stress al quinto dito del piede destro, con il portiere che starà fuori almeno un mese (...) A voler essere positivi basterebbe pensare che oggi alle 14:30 di partirà ne sarà passata già una. Il problema però è che dopo ce ne saranno altre otto, il che a conti fatti fa essere tutto tranne che davvero positivi. La tegola dell'infortunio dinon ci voleva proprio in casa giallorossa: frattura composta da stress al quinto dito del piede destro, con il portiere che starà fuori almeno un mese (...)

litigarono, tant'è che nel 2021 quando il portiere lasciò l'Atalanta disse: "Non sono andato via per scelta tecnica ma per problemi con una persona" e quella persona era Gollini sarà l'erede. I due a Bergamo, tant'è che nel 2021 quando il portiere lasciò l'Atalanta disse: "Non sono andato via per scelta tecnica ma per problemi con una persona" e quella persona era Gasperini

L'assenza sarà pesantissima e un po' di nervosismo Gasp ieri lo ha fatto vedere, com'è normale che sia: "Questa frattura richiederà almeno un mese. Stanno valutando se inserire un rinforzo, una vite. Gollini? Avrà modo di tornare ad essere il portiere importante che è stato per un certo periodo".

(Gasport)