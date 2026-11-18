l'ok da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casm). La presenza dei romanisti era stata messa in forte dubbio a causa degli incidenti avvenuti tra le tifoserie fuori dallo stadio Tardini nel febbraio del 2025. I tifosi giallorossi potranno sostenere la Roma nel match in programma al Tardini di Parma sabato alle ore 18 . Dopo giorni di riflessioni è finalmente arrivatoComitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casm). La presenza dei romanisti era stata messa in forte dubbio a causa degli incidenti avvenuti tra le tifoserie fuori dallo stadio Tardini nel febbraio del 2025.

A tre giorni dal match è arrivato il via libera per i romanisti: anche i residenti nel Lazio, che sono in possesso della AS Roma Card, potranno acquistare il biglietto. Nelle prossime ore è attesa la messa in vendita dei tagliandi.