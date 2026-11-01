News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Gasp applaude il suo attacco stellare: "Fantastici, non si accontentano mai"

La penna degli Altri
di R.P.
GASPERINI
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un centravanti, un trequartista, un mediano e due centrali difensivi. I cinque gol di Udine sono la fotografia del manifesto gasperiniano: "I numeri qualche volta contano e dicono qualcosa. Facciamo tanti gol e con tanti giocatori diversi. E' sintomo di fiducia che credono di poter essere decisivi nell'assist o nella conclusione. Un grande segnale".
"E' anche abbastanza normale dopo il 4-0 prendere dei gol. All'intervallo ci eravamo detti di stare attenti e di non prenderne. Tra tre giorni giochiamo a Manchester, questa era l'ottava partita in meno di 20 giorni. Puoi dire quello che vuoi, ma inevitabilmente viene a mancare un po' di attenzione e concentrazione"
(Il Messaggero)

Leggi anche

Cristante: "A Manchester andremo per vincere"Cristante: "A Manchester andremo per vincere"
GasperiniAS ROMAUdinese-Roma

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Ghilardi

Ghilardi si gode il primo gol: "Ma esulto meglio di Lulli"

Ventotto gol in dieci giornate, trentasei in totale aggiungendo le tre reti in Champions League. La Roma è una macchina da gol e i marcatori in stagione diventano addirittura quattordici. L'ultimo ad...

Dybala

Dybala potrebbe rientrare martedì in Champions

Martedì la Roma sarà impegnata a Manchester contro i Red Devils in Champions League. La squadra si allena questa mattina in Friuli e poi partirà verso l'Inghilterra.  Dybala, secondo le informazioni r...

Malen Ndicka

Ndicka, il passato è lontano. Segna anche lui nello stadio della grande paura

Novecentoventinove giorni dopo, Ndicka, fa pace con Udine. Il gol di testa buono per firmare il momentaneo 4-0 è servito anche a cancellare il ricordo del malore accusato il 15 aprile del 2024 proprio...

NOTIZIE POPOLARI
Udinese-Roma

UDINESE-ROMA: le pagelle: CRISTANTE 7.5 "Air Bryan" - GHILARDI 7 "Impiegato modello"

WhatsApp Image 2026-10-31 at 18.41.24

Gasperini: "Mi rivedo in questa Roma in tutti i concetti di gioco. Recuperi? In teoria possono tornare tutti ma è difficile"

Udinese-Roma

UDINESE-ROMA 2-5: giallorossi straripanti dominano la sfida e si portano a un punto dalla vetta (FOTO E VIDEO)

Ghilardi

Ghilardi: "Sono contento per il primo gol in A. Ho esultato meglio di Lulli"

D'Amico

Udinese-Roma, D'AMICO: "Le parole di Allegri? Noi lasciamo parlare il campo. Endrick è un giocatore forte ma è ancora troppo presto"

pandolfi

Claudia Pandolfi rivendica la fede romanista e strappa l'applauso: "Forza Lazio? Ma chi te conosce. C'è solo la Roma!" (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Udinese-Roma 31.10.2026

Serie A: Udinese-Roma 31.10.2026

La Roma in viaggio verso Udine 30.10.2026

La Roma in viaggio verso Udine 30.10.2026

Loading