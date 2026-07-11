Garnacho e Moreira i nomi per l'attacco. Tresoldi, c'è il sì ma il Bruges spara alto

Sfumato Greenwood, D'Amico continua a lavoraré sul mercato. La Roma - ad oggi - non valuta giocatori considerati dal tecnico di secondo piano; quindi, i vari Ndoye e Lang (entrambi offerti) sono per ora in stand by. Tre i principali nomi sul taccuino: Garnacho, Moreira e Tresoldi.

II primo andrebbe ad occupare la casella dell'ormai famoso esterno d'attacco. I contatti col Chelsea proseguono e dopo il week end ce ne saranno altri. Il nodo, però, rimane la formula. I Blues vogliono cederlo ma non aprono al prestito secco o con diritto di riscatto. La valutazione è di circa 40 milioni (il 10% andrà al Manchester United). Al momento la strada è in salita, se il Chelsea cambierà le condizioni una porta potrebbe aprirsi.

Fari puntati anche su Nicolo Tresoldi per il ruolo di vice Malen. La Roma ha il sì del giocatore, ma il Bruges è una bottega cara che difficilmente svende i propri gioielli. Ne sa qualcosa il Milan che negli ultimi anni ha dovuto sudare per portarsi a casa De Ketelaere e Jashari. I giallorossi per battere la concorrenza dell'Atletico Madrid sono pronti a fare un investimento (la squadra belga vuole 30 milioni) prima ancora della cessione di Dovbyk che piace in Spagna (Betis e Vil-larreal) e all Ajax. Non si scalda, invece, la pista Genoa. [...]

L'altro giocatore indicato da Gasperini per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo è Moreira e negli ultimi giorni i contatti con gli agenti si sono intensificati. La Roma lo segue da prima del Mondiale, il ds lo avrebbe voluto a Bergamo l'anno scorso. Lo Strasburgo spara alto e chiede 40 milioni, l'obiettivo è limare la richiesta.

Il tris per far felice l'allenatore potrebbe essere questo, ma la strada sembra ancora lunga. Capitolo rinnovi: tutto fatto per quelli di Celik e Dybala, a un passo anche l'accordo con Mancini e Cristante. C'è ancora distanza, invece, con Pellegrini sia sulla durata dell'accordo (vorrebbe un triennale) e sull'ingaggio. Lorenzo si era affacciato a Trigoria due settimane fa ma solamente per dei controlli, la volontà è quella di proseguire insieme, ma la sensazione è che potrebbe iniziare il ritiro con qualche giorno di ritardo. [...]

(Il Messaggero)