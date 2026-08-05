Galantic full immersion giallorossa

Non è una presenza formale, ma un punto di riferimento già ben visibile all'interno del ritiro della Roma in Galles. John Galantic, nuovo Ceo giallorosso ufficializzato lo scorso 29 luglio, è arrivato quattro giornata a Hensel e da allora segue quotidianamente la squadra, condividendone il lavoro e la vita fuori dal campo. Una scelta precisa, quella di entrare subito nelle dinamiche del club e conoscere da vicino tutte le persone che ne fanno parte. Galantic assiste agli allenamenti, si confronta con lo staff tecnico e approfitta del momenti di pausa nel resort che ospiterà la Roma fino al 7 agosto per incontrare giocatori, dirigenti e dipendenti. Ha voluto conoscere personalmente tutti, uno a uno, per inserirsi rapidamente nella realtà romanista. [...]

Particolarmente stretto è anche il legame che sta nascendo con Gasperini. I colloqui tra il tecnico e il Ceo sono ormai una costante del ritiro: prima e dopo ogni allenamento i due si fermano a parlare sul campo oppure nella sala di preparazione delle sedute, confrontandosi con continuità sui temi legati alla squadra. [...]

(Corsport)