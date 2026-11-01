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Festa Roma: 5 gol per volare

La penna degli Altri
di R.P.
Malen Ndicka
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IL TEMPO (L. PES) - Trentasette minuti per annientare l'Udinese. La Roma chiude la pratica bianconera nel primo tempo con un calcio spumeggiante e un poker che mette subito in chiaro le cose. Diciassettesimo risultato utile consecutivo contando anche il finale dello scorso campionato e seconda vittoria di fila in goleada dopo Cagliari.
A nulla è valsa la reazione friulana nella ripresa con i gol di Zaniolo e Palma, ci ripensa poi Ghilardi a mettere il sigillo su una vittoria bella e importante che permette alla squadra di Gasperini di allungare momentaneamente sul Como ma soprattutto accorciare sull'Inter sconfitta nel derby, aspettando la Lazio. Cinque cambi per il tecnico giallorosso rispetto all'undici iniziale del turno infrasettimanale che ruota la difesa inserendo Ghilardi (alla seconda da titolare dopo Lecce) e riproponendo Hermoso. Spazio a Mora con Soulé e Malen che torna dall'inizio. Partenza sprint.
Parte fortissimo la Roma che dopo dieci minuti è già avanti con la testata di Cristante che s'inserisce con i tempi giusti e batte Okoye. Azione sviluppata sulla destra, sempre su iniziativa di Soulé, col pallone che poi arriva dall'altra parte da Wesley perfetto nell'assistenza al capitano. L'Udinese crolla alla prima difficoltà e i giallorossi al Friuli sembrano un uragano. Al 27' Soulé manca un gol quasi fatto con una conclusione volante sul pallone illuminante di Cristante. Un minuto dopo arriva la seconda rete consecutiva di Mora. Soulé devastante, stavolta il romanista è abile a servire l'inserimento di Cristante che dà al portoghese un pallone solo da spingere in porta per il raddoppio. Prima del raddoppio Malen aveva fallito un'occasione clamorosa ma Soulé, dopo un paio di minuti, gli serve l'assist per l'ottavo gol in campionato. Passano 4 minuti e dal bel cross su corner di Soulé Ndicka chiude la partita e soprattutto il cerchio dell'ivoriano che due anni e mezzo fa nello stesso stadio ebbe un malore in campo.
I giallorossi complice il largo vantaggio allargano un po' le maglie nella ripresa e l'Udinese trova con l'immancabile gol dell'ex di Zaniolo provando a prendere coraggio. Gasperini inizia ad attingere dalla panchina con gli ingressi di Pisilli, Castro. La partita cala di intensità e la Roma prova ad andare in gestione. A dodici dalla fine arriva anche la seconda rete dei padroni di casa con Palma. Nel recupero trova la prima gioia Ghilardi: Castro gli serve un pallone delizioso e il difensore lo scaraventa in porta con forza.
Tra due giorni è già tempo di Champions, al teatro dei sogni contro un Manchester United in crisi nera prima dell'ultimo sforzo all'Olimpico col Sassuolo. Energie da recuperare e punti preziosi da conquistare. Gasp chiede un ultimo sforzo.
AS ROMArassegna stampa as romaUdinese-Roma

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