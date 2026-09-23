News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Fattore Svilar: il primato passa dalle sue mani

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 7:26
Svilar
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L. PES) - Svilar, si legge garanzia. Ormai da quasi tre anni l'estremo difensore giallorosso è un valore aggiunto notevole per la Roma. Tra parate prodigiose e uscite calcolate al millimetro, l'ex Benfica si conferma il migliore portiere del campionato. Fattore che può pesare eccome nella corsa lunga del campionato. I giallorossi, al momento, non sono la difesa meno battuta del campionato, poiché il Cagliari è riuscito a subire una rete in meno. Ma i numeri dell'estremo difensore sono comunque di notevole livello. Tre clean sheet su cinque partite giocate in campionato e un totale di 13 parate effettuate. Alta anche la percentuale di interventi riusciti che si attesta all'81,2% su diciannove parate, che tradotto significa 2,5 parate a partita. Parlando di numeri, tra l'altro, il serbo si posiziona sul podio per media di porte inviolate tra i portieri con almeno 50 presenze ufficiali. Ma oltre alle statistiche c'è una percezione, o meglio una realtà, chiara ed evidente a tutti. Vale a dire l'abilità di Svilar di portare a casa almeno un paio di interventi decisivi a partita, che spesso portano punti alla squadra. Era successo anche nell'ultima sfida contro l'Inter all'Olimpico, prima su Bisseck nel primo tempo poi su Lautaro nella ripresa, pochi secondi prima del gol dello stesso argentino. Ma anche la settimana precedente su Simeone a Torino, e così via andando a ritroso nelle gare disputate dai giallorossi. La specialità, però, restano le uscite basse. Un fondamentale che dimostra tutta la concentrazione e il coraggio del portiere romanista. Il gioco di Gasperini spesso concede degli uno contro uno agli avversari dati i duelli a tutto campo, situazioni che sollecitano non poco il novantanove. Ma il suo tempismo nel chiudere lo specchio e, soprattutto, nell'intervenire senza commettere infrazioni è impressionante. Avere un guardiano così dentro l'area di rigore è un vantaggio che poche squadre hanno, soprattutto vista la continuità di rendimento negli anni. A cominciare dalla fiducia datagli da De Rossi fino alle conferme con Ranieri e Gasperini, Svilar non ha praticamente mai tradito. In estate sono arrivate richieste dalla Premier e un tentativo della Juve, con il no dei Friedkin per l'offerta da poco più di 40 milioni. Lui ha sempre, fortemente, manifestato la volontà di restare nella Capitale, nella squadra che a 23 anni gli ha restituito una carriera dopo gli ultimi anni difficili al Benfica.Il rinnovo è arrivato la scorsa estate fino al 2030 e Mile è stabilmente uno dei leader del gruppo. C'è una macchia, però, che rappresenta un rimpianto importante nella sua carriera: la nazionale. Svilar è uno dei «superstiti» rimasti a Trigoria. Non lo si è visto neanche al Mondiale e cosi sarà se nulla cambierà. Si perché dopo tutta la trafila con le giovanili del Belgio, nel settembre 2021 ha giocato un'amichevole con la Serbia che non gli p ermette di indossare la maglia dei Diavoli. Con la Serbia i rapporti si sono interrotti ormai da tempo e per questo il portiere giallorosso è rimasto fuori dal giro delle competizioni pernazionali.Un gran peccato vista la sua qualità trai pali che avrebbe potuto brillare anche in campo internazionale. Intanto se lo gode la Roma e i suoi tifosi, che dopo anni difficili hanno finalmente trovato una sicurezza assoluta nella difesa della porta e del risultato. Anche i compagni sanno che possono fidarsi di lui, e tra i segreti della Roma di Gasperini è impossibile non menzionarlo. Merce rara in campo e uomo spogliatoio: tutti pazzi per Mile.

APPENA ARRIVATO

pellegrini

Ora Gasp allunga la rosa: Pellegrini corre verso il Como

set 23, 7:47

L'uomo in più della Roma è Pellegrini. O meglio, lo sarà a tutti gli effetti dal rientro della sosta in poi. Uno stop, quello al campionato, quanto mai benedetto per lui che, arrivati al termine del p...

BeFunky-collage (3)

Ryan assente giustificato all'Olimpico... era a St. Tropez per sposarsi con Julia

set 23, 7:44

Assente, ma decisamente giustificato. Mentre all'Olimpico Roma e Inter si davano battaglia, Ryan Friedkin era a più di settecento chilometri di distanza per dire sì. Non a un nuovo acquisto, ma alla p...

DYBALA

Dybala, adesso i gol. La Roma va con Joya ma Gasp vuole di più: strappi e tiri in porta

set 23, 7:39

C'è stato un tempo in cui la classe di Paulo Dybala si ammirava col fiato sospeso, col timore costante che la sua bellezza potesse svanire all'improvviso a causa di un risentimento muscolare. Dall'ini...

gasperini

Como, Real e Napoli: ottobre caldo per Gasperini

set 23, 7:33

IL TEMPO . (L. PES) - Ricaricare le energie. La missione di Gasperini in queste tre settimane di pausa sarà quella di ripresentare una Roma riposata ma allo stesso tempo pronta ad affrontare una serie...

NOTIZIE POPOLARI
BeFunky-collage (3)

Ryan Friedkin si è sposato: il vicepresidente giallorosso ha festeggiato le nozze il giorno di Roma-Inter (FOTO)

set 22, 13:56
Screenshot_22-9-2026_162116_x.com

Ryanair sfotte: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio"

set 22, 16:11
Gasperini

Roma-Inter, Massa a Gasperini e Chivu a fine partita: "Avete fatto uno spettacolo, complimenti"

set 22, 17:54
IPA_Agency_IPA72662067-e1773147239741

Calciomercato Roma: occhi su Bakola del Sassuolo

set 22, 20:54
Gasperini

Gasperini prepara due amichevoli durante la sosta: coinvolti anche i giovani del vivaio

set 22, 9:03
Cristante Wesley Malen

Cristante, Wesley e Malen restano: tre no che pesano

set 22, 8:05
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading