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Esordio con l’Argentina per Castro e Soulé

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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Per la ripresa degli allenamenti bisognerà attendere domani. Ma la buona notizia è che a Trigoria Gasperini già dalle prossime ore si sentirà meno solo. Ndicka, Koulierakis e il giovane De Marzi, sono in arrivo in mattinata, Mancini, Ghilardi, Lulli e Pisilli questa sera dopo i rispettivi impegni con Turchia e Polonia (a Bologna e Pescara). Il che, tra defaticante e parte del lavoro con il gruppo, è probabile quindi rivederli in campo già nelle prossime ore. […]
Ci vorrà un po’ di più per Koné (atteso nel pomeriggio di domani e quindi di nuovo con la squadra da mercoledì), Mora (ultimo impegno con l’Under 21 portoghese domani nel tardo pomeriggio, ergo tornerà a Trigoria solo mercoledì), per poi attendere il trio di sudamericani (Soulé, Balerdi e Castro) che rientreranno dopo un volo transoceanico soltanto la mattina di giovedì. Normalmente quando ci sono viaggi così lunghi, il calciatore si affaccia a Trigoria ma non è scontato che poi si alleni. Spesso si preferisce riaverli completamente a disposizione, con il tentativo di smaltire anche il jet-lag, il giorno dopo. […]
A proposito di Matias. Dopo tanta attesa, si sta finalmente godendo la prima convocazione con la nazionale maggiore e l’altra notte ha esordito con la maglia della Seleccion nella vittoria per 7-0 contro il Burkina Faso (esordio anche per Castro nella ripresa). Un tempo, il secondo, che difficilmente dimenticherà: «Ho sempre dato tutto per poter essere qui. È un sogno, sensazione semplicemente unica. Ne parlavo con alcuni compagni: far parte di questo gruppo è qualcosa di magico. Sono davvero molto felice, c’è tutta la mia famiglia, voglio godermi questo momento che aspettavo da tanto tempo».
(messaggero)

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