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Emergenza per Gasperini, i più piccoli alla riscossa

La penna degli Altri
di FedericoL
Arena
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Sarà una Primavera “snellita”, salvo sorprese, quella a disposizione di Scala a Torino. Gasperini lo aveva annunciato alla vigilia: «Qualche Primavera potrebbe esordire». Più di qualcuno, dunque, è rimasto alla base, in attesa della sfida che stasera vedrà scontrarsi la Roma e il Genoa. Uno di loro ha già vissuto quelle emozioni: si tratta di Antonio Arena, classe 2009, che dovrebbe andare a rinforzare l’attacco a disposizione del tecnico di Grugliasco. (...) A popolare la lista dei giallorossi dovrebbero esserci pure Mandjou Camara e Lorenzo Paratici. (...) A chiudere il cerchio, capitan Alessandro Di Nunzio. Un 2007 agile, sicuro di sé, bravo nella gestione e ancor di più quando c’è da mettere il piede per recuperare. (...)
(Il Romanista)
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