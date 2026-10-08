Effetti collaterali

Sarà un mezzogiorno di fuoco, quando domenica Como e Roma scenderanno in campo alle 12.30 al Sinigaglia. In panchina Fabregas e Gasperini, sul terreno di gioco diverse le sfide come quella fra Konè e...
Se è vero che nelle ultime tre sfide tra Roma e Como Fabregas non ha mai impiegato dal primo minuto un centravanti puro, è altrettanto vero che il tecnico catalano potrà dirsi soddisfatto del recupero...
Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...
Il Milan sembra far sul serio per Endrick. Come scrive il quotidiano sportivo, il brasiliano avrebbe aperto ad un trasferimento in rossonero a gennaio. Il Real Madrid non ha ancora dato l’ok all’opera...
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