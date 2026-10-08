Effetti collaterali

Sei partite di campionato a cui, per chi partecipa alle coppe, ne vanno aggiunte tre. Nove in un mese, un tour de force folle e decisivo per capire che piega prenderà la stagione. Il campionato ricomincia dopo 20 giorni di sosta per le Nazionali, una pausa insolita che potrebbe stravolgere gli equilibri. L'tenterà la fuga, lain-tende confermarsi la sua prima rivale, lasogna con le armi della convinzione e della leggerezza. Ilvuole continuare a stupire, ma bisognerà capire se riuscirà ad assimilare la sforzo, non solo fisico, ma psicologico, del doppio impegno. E saranno settimane delicate per Juventus e Milan, che non hanno ancora una forma definita e per ilpartito male e già in forte ritardo dalla vetta. Si gioca ogni tre giorni e chi si ferma è perduto. Basti pe-sare che da sabato alla prossima sosta saranno soltanto due i giorni senza partite. Bisognerà gestire la fatica e lo stress. Non mancheranno le grandi sfide e i migliori giocatori dovranno fare la differenza. (...) La Roma, capolista, ha dimostrato di poter giocare alla pari con i nerazzurri, ma per capire sin dove la banda dipuò spingersi bisognerà aspettare questo ciclo impegnativo che comincia in salita in casa del Como e impone ai giallorossi altre due trasferte dure a Napoli e Manchester (United). Da segnarsi sul calendario il ritorno dicon il Real Madrid all'Olimpico il 14 ottobre, notte di sentimenti forti. Gasp deve sperare nei gol dimantenga questa condizione. (...)