News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Effetti collaterali

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sei partite di campionato a cui, per chi partecipa alle coppe, ne vanno aggiunte tre. Nove in un mese, un tour de force folle e decisivo per capire che piega prenderà la stagione. Il campionato ricomincia dopo 20 giorni di sosta per le Nazionali, una pausa insolita che potrebbe stravolgere gli equilibri. L'Inter tenterà la fuga, la Roma in-tende confermarsi la sua prima rivale, la Lazio sogna con le armi della convinzione e della leggerezza. Il Como vuole continuare a stupire, ma bisognerà capire se riuscirà ad assimilare la sforzo, non solo fisico, ma psicologico, del doppio impegno. E saranno settimane delicate per Juventus e Milan, che non hanno ancora una forma definita e per il Napoli partito male e già in forte ritardo dalla vetta. Si gioca ogni tre giorni e chi si ferma è perduto. Basti pe-sare che da sabato alla prossima sosta saranno soltanto due i giorni senza partite. Bisognerà gestire la fatica e lo stress. Non mancheranno le grandi sfide e i migliori giocatori dovranno fare la differenza. (...) La Roma, capolista, ha dimostrato di poter giocare alla pari con i nerazzurri, ma per capire sin dove la banda di Gasperini può spingersi bisognerà aspettare questo ciclo impegnativo che comincia in salita in casa del Como e impone ai giallorossi altre due trasferte dure a Napoli e Manchester (United). Da segnarsi sul calendario il ritorno di Mourinho con il Real Madrid all'Olimpico il 14 ottobre, notte di sentimenti forti. Gasp deve sperare nei gol di Malen e che Dybala mantenga questa condizione. (...)
(corsera)
ASROMAGasperini

APPENA ARRIVATO

dybala 2

Paz e Dybala, fantasia al Sinigaglia. Como-Roma passa dai tiri mancini

Sarà un mezzogiorno di fuoco, quando domenica Como e Roma scenderanno in campo alle 12.30 al Sinigaglia. In panchina Fabregas e Gasperini, sul terreno di gioco diverse le sfide come quella fra Konè e...

Germany-v-Italy-UEFA-Nations-League-Quarterfinal-Leg-Two-1024x682

Kean ora spera: recupero vicino

Se è vero che nelle ultime tre sfide tra Roma e Como Fabregas non ha mai impiegato dal primo minuto un centravanti puro, è altrettanto vero che il tecnico catalano potrà dirsi soddisfatto del recupero...

gasperini

GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...

Endrick

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Endrick: il brasiliano apre al prestito. Giallorossi sullo sfondo

Il Milan sembra far sul serio per Endrick. Come scrive il quotidiano sportivo, il brasiliano avrebbe aperto ad un trasferimento in rossonero a gennaio. Il Real Madrid non ha ancora dato l’ok all’opera...

NOTIZIE POPOLARI
images (84)

Pedro dice addio al calcio: nel suo messaggio social non c'è la Roma (VIDEO)

chiesa

Calciomercato Roma: anche Chiesa tra i nomi per gennaio

83543d27-7632-4ed0-bfbe-905f9d26fdb8

VIDEO - Malen e l’inno della Roma nelle cuffie: “Bobby cosa stai ascoltando?”

Doumbia

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi su Doumbia. C'è anche la Juventus. Lo Sporting fa muro

sarri

Sarri sull’addio di De Roon: “Con me non ha mai parlato"

gettyimages-2256137067

Arena, il The Guardian lo esalta: è tra i migliori 60 prospetti nati nel 2009

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading