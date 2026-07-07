E Robinio Vaz può andare in prestito

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La Juventus pensa a Ricky Massara, ex direttore sportivo della Roma, per il ruolo di direttore tecnico. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono già stati dei contatti tra le parti per il nuovo r...
Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, banc...
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