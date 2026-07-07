E Robinio Vaz può andare in prestito

[...] La Roma ha acquistato a gennaio Robinio Vaz dal Marsiglia per 25 milioni di euro. Il ragazzo ha risposto presente in alcune buone partite ma ha anche visto molto poco il campo per una rincorsa alla Champions che non permetteva errori. E così sarà probabilmente anche per la prossima stagione, motivo per cui la Roma sta riflettendo su una cessione del francese in prestito secco. [...]

(Corsport)