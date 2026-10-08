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È arrivata l'ora di De Roon: a Como la prima da titolare per il fedelissimo di Gasperini

La penna degli Altri
di FedericoL
de roon
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«Pensavo non piovesse mai a Roma» ha detto ironico De Roon, commentando le prime piogge autunnali sulla Capitale, mentre entrava in campo a Trigoria per preparare Como-Roma. Ci si è messo anche il clima ad agevolare il già rapido processo di adattamento dell'olandese abituato, tra casa e Bergamo, a temperature più rigide. Adesso però il periodo di prova è finito e domenica, al Sinigaglia, De Roon si candida a giocare la sua prima partita da titolare con la Roma. Complice la quasi certa assenza di Cristante -  c'è poca voglia di far trapelare le tempistiche del suo rientro, ma l'infiammazione al collaterale del ginocchio farà saltare al mediano la trasferta di Como e, con ogni probabilità, la sfida al Real Madrid - Gasperini è indirizzato verso l'utilizzo di De Roon al fianco di Koné. (...) Ecco, proprio la sosta ha aiutato in questo senso. De Roon, infatti, ha svolto un lavoro mirato per raggiungere la condizione atletica dei compagni e, dopo qualche convincente spezzone giocato nel primo segmento stagionale, ora è pronto a dire la sua dal 1'. Per caratteristiche, poi, l'ex Dea è più adatto a sostituire Cristante rispetto a Pisilli che, tor-ato dagli impegni con l'Italia U21, rappresenterà l'unico cambio a disposizione li in mezzo.  (...)
(corsera)

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