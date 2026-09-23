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Dybala, adesso i gol. La Roma va con Joya ma Gasp vuole di più: strappi e tiri in porta

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 7:39
DYBALA
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C'è stato un tempo in cui la classe di Paulo Dybala si ammirava col fiato sospeso, col timore costante che la sua bellezza potesse svanire all'improvviso a causa di un risentimento muscolare. Dall'inizio della stagione, invece, la Roma assiste ad un'altra versione del talento argentino. Quella di un uomo che a 32 anni ha ridefinito i propri confini, barattando la fragilità (49 partite saltate nei primi 4 anni in giallorosso) con la resilienza dei maratoneti (come ai tempi di Palermo e della Juve 2015-16 a 22 anni). Una Joya 5.0, alla quinta stagione in giallorosso, alla quale ora il tecnico chiede uno sforzo in piu egoismo dopo tante giocate da altruista: ovvero più strappi nei sedici metri, più scatti e dribbling e più tiri in porta, aspettando un nuovo gol che manca da 13 partite, dall'acuto col Torino del 18 gennaio scorso. (...) E Gasp, che è un perfezionista e non si accontenta, vorrebbe ora il gol perché Paulo ha una ritrovata forza nelle gambe e un piede di talento che può procurare solo dispiaceri ai portieri avversari. E i primi riscontri avuti contro l'Inter, quattro conclusioni verso la porta di Martinez, sono già segnali incoraggianti.  Ecco perché Dybala si ripresenterà alla ripresa del campionato forte di un lavoro estivo attento e scrupoloso per resistere all'urto del tempo e di un richiamo di preparazione mirato durante la sosta per migliorare ulteriormente le prestazioni. Finora non ha mai saltato un allenamento, come ha confermato nei giorni scorsi il tecnico. (...) E più gioca, il rigenerato Dybala, più guadagna, dal momento che il suo nuovo contratto è costruito proprio sui bonus: presenze, gol e assist. L'argentino ha firmato un rinnovo annuale riducendosi di ben il 72% lo stipendio rispetto al contratto precedente pur di restare alla Roma. E, scommettendo su se stesso, per ogni gara disputata da titolare con almeno 45' in campo guadagnerà 100 mila curo in più fino a un massimo di 20 presenze (il che vuol dire 2 milioni in più rispetto ai 2,2 di base fissa). (...)
(gasport)

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