Dopo la sconfitta col Real in ansia per Koné e Dybala

Koné e Paulo Dybala. Due infortuni, due situazioni diverse, un'unica preoccupazione per Gasperini che rischia di perdere altri due titolari in una fase già complicata della stagione. Il conto per la Roma dopo la partita contro il Real Madrid potrebbe arrivare oggi con gli esami strumentali di Manue Paulo. Due, due situazioni diverse, un'unica preoccupazione per Gasperini che rischia di perdere altri due titolari in una fase già complicata della stagione.

La paura più grande riguarda il francese: dopo un quarto d'ora si è improvvisamente accasciato sul prato dell'Olimpico, poi si è coperto il volto con la maglia per nascondere le lacrime. Un'immagine che ha fatto subito temere il peggio (...)

Diverso il quadro di Dybala, rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Dall'entourage filtra ottimismo, ma anche per lui si aspetta l'esito degli esami prima di prendere decisioni.

(La Repubblica)