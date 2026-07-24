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Prova a prenderlo: dopo due beffe Gasp ha fretta. La Roma lancia l'assalto a Nusa

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 7:14
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Dopo aver perso prima Greenwood e poi Summerville, adesso ne resta solo un altro: Antonio Nusa. Almeno nella famosa lista di Gasperini di inizio mercato, quando l'allenatore giallorosso aveva indicato a Tony D'Amico i tre nomi di suo gradimento per rinforzare la trequarti giallorossa. Poi, come è giusto che sia, il ds romanista sta lavorando anche su altre piste (una, ad esempio, porta a Colonia e a Said El Mala). Ma intanto adesso bisogna cercare di stringere il prima possibile per il giovane norvegese. Anche per evitare un'altra beffa, considerando che Nusa ha molti estimatori anche in Premier League, a iniziare da Newcastle e Arsenal. E quando si muove la Premier, allora diventa davvero difficile competere. Anche lì... [...] 
A Trigoria esistono da anni due velocità, di pensiero e di fatto, tra proprietà e dirigenti (come del resto rimarcato una settimana fa anche dallo stesso Gasperini). E questo non aiuta, soprattutto quando si parla di mercato. Tutto questo proprio mentre a Roma era presente anche Ryan Friedkin, il vicepresidente, situazione che - in teoria - avrebbe dovuto facilitare le cose e agevolare i passaggi burocratici. E allora non resta che andare all'assalto proprio di Nusa, uno che la Roma aveva già cercato nei mesi scorsi, per poi "spaventarsi" di fronte alla richiesta del Lipsia di 60 milioni di euro. Cifra che i tedeschi vogliono incassare anche ora, magari scendendo a 55, ma non più sotto. Una soglia molto alta per la Roma, che in questo momento rischia anche di essere per il collo per due motivi: perché tutti sanno che ha un bisogno disperato di un trequartista (possibilmente che giochi a sinistra e di piede destro) e perché è oramai noto che a Trigoria hanno 50 milioni di euro da spendere su questa operazione. [...] 
Nei giorni scorsi, dunque, D'Amico ha preso contatto con l'entourage di Nusa, che ha anche aperto ad un eventuale trasferimento in giallorosso. Anche perché la Roma è pronta ad offrirgli il doppio dello stipendio che guadagna oggi: 4 milioni più bonus rispetto ai quasi 2 (bonus compresi) che prende al Lipsia. I problemi però sono sostanzialmente due: il primo è proprio la valutazione alta che dà il Lipsia al giocatore, il secondo sono quelle visite mediche che nel 2034 Nusa non superò al Brentford, sembra per dei problemi alla schiera ed alle ginocchia. Ma in Germania sono altri anche i giocatori che interessano la Roma. Il primo è Said El Mala (il Borussia Dortmund ha offerto 26 milioni più 16 di bonus vari, ma il Colonia ne chiede 50); il secondo è Jean-Matteo Bahoya, francese di 21 anni dell'Eintracht Francoforte, valore 25-30 milioni; il terzo è Jamie Leweling, 25 anni, ala dello Stoccarda: vale 40 milioni e gioca destra, ma può andare anche a sinistra. [...] 
(gasport)

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