Donyell punta Higuain e Immobile. La stella della Roma è già avanti

Ci vuole provare, sebbene sa che sarebbe un'impresa storica. Ma forse è anche per questo che il discorso lo stuzzica eccome, anche se poi nelle dichiarazioni ufficiali Donyell Malen non ha mai veramente stabilito un traguardo di reti da voler raggiungere. «Voglio segnare tanti gol - ha detto il centravanti della Roma dopo la vittoria di Torino, due settimane fa - Sono concentrato su questo, per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi». [...] Ed allora di record davanti a sé l'olandese ne ha un altro e sono i 36 gol segnati prima da Gonzalo Higuain (nel 2015/16 con il Napoli) e poi da Ciro Immobile (nel 2019/20 con la Lazio). Il top in assoluto del campionato italiano, un traguardo che Malen vuole provare a raggiungere. [...] I sei gol segnati in queste prime cinque giornate lo mettono infatti già avanti rispetto a Higuain e Immobile a livello di media-gol, considerando che Malen sta girando a 1,20, mentre Higuain ha chiuso quella stagione con 1,03 e Immobile con 0,97. [...] Insomma, Malen sta girando a livelli più alti dei due suoi avversari. E il fatto che sia rimasto a Trigoria in questa pausa gli ha permesso di gestire al meglio la botta al ginocchio, senza dover rischiare di incorrere in infortuni particolari o in stop inattesi. Malen sarà così regolarmente al suo posto a Como alla ripresa del campionato, anche per aiutare la Roma a mantenere il primo posto in classifica in quello che sarà, a tutti gli effetti, uno scontro diretto. [...] Ma prima di raggiungere (o superare) Higuain e Immobile il traguardo dell'olandese è un altro. E, cioè, diventare anche il principale goleador della storia della Roma. Ad oggi, per valori assoluti, il record spetta a Dzeko (29 reti nel 2016/17), seguito da Volk con 28 (1930/31) e Guaita con 27 (nel 1934/35, ma l'italoargentino ha la miglior media in assoluto con 0,93 reti a partita). Poi i 26 centri con cui Totti nel 2006/07 vinse la Scarpa d'Oro, le 22 reti di Balbo (1994/95) e Da Costa (1956/57), i 21 gol di Montella del 2004/05 ed i 20 di Batistuta che marchiarono a fuoco il terzo scudetto giallorosso (2000/01, ma 20 li segnarono anche Totti nel 2003/04 e Manfredini nel 1960/61). [...]

(Gasport)