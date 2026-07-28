Delirio Castro: 250 tifosi ad attenderlo. Si tratta per Nusa, Bahoya l'alternativa

La Roma batte un colpo. Santiago Castro è il primo acquisto firmato D'Amico. Ieri in tarda serata, poco prima della mezzanotte, l'arrivo nella Capitale. Ad attenderlo alla Stazione Termini, nonostante l'orario inconsueto, 250 tifosi in delirio. Oggi l'argentino svolgerà le visite mediche e poi sarà annunciato per essere fin da subito a disposizione di Gasperini a partire da domani per la ripresa degli allena-menti. Operazione da 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre al giocatore uno stipendio da circa 2 milioni fino al 2031. Accordo trovato nel giro di poche ore anche grazie all'argentino che non appena ha saputo della chiamata dei giallorossi ha spinto per il trasferimento. Percorso inverso per Dovbyk atteso a Bologna per visite e firma. [...]

leri sera a Trigoria è andata in scena una riunione di mercato per definire i prossimi colpi. Presenti, ovviamente, D'Amico e Ryan Friedkin (in chiamata). Venerdi la partenza per il Galles e per quella data l'obiettivo della proprietà è regalare un altro acquisto. Difficile? Sicuramente. Ma ora che il mercato si è sbloccato il ds non ha voglia di fermarsi. La casella che manca da spuntare è sempre la stessa. Gasperini attende ancora il famoso esterno sinistro di piede destro, ormai quasi una filastrocca da un anno a questa parte. Sono due i giocatori da acquistare in quella zona di campo. Sfumati Greenwood e Summerville, il sogno rimane Nusa. La Roma non ha mollato la pista e fino a quando ci sarà margine di manovrà ci proverà. Il norvegese non ha chiuso le porte e la scorsa settimana ci sono stati dei contatti diretti tra D'Amico il procuratore. Lo scoglio, però, sono le alte richieste del Lipsia che continua a chiedere 60 milioni di euro senza arretrare di un millimetro. Il club tedesco è una bottega cara e ne sa qualcosa il Real Madrid che per Diomande ne sta spendendo 100. [...]

I giallorossi continuano a lavorare, sul taccuino ci sono anche dei mister X e altri giocatori considerati di un livello leggermente inferiore al norvegese. Uno è Jean Bahoya dell'Eintracht Francoforte. La valutazione è di circa 25/30 milioni, la Roma lo segue da gennaio, ma ad oggi è considerato un piano 'B'. Nei giorni scorsi sono stati offerti anche Leao e Martinelli. Operazioni difficili per i costi dell'ingaggio, soprattutto per quanto riguarda il brasiliano che guadagna 7 milioni netti all'Arsenal. [...]

(Il Messaggero)