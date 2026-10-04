De Roon scalda i motori. Gasperini punta su di lui

Marten De Roon scalda i motori. «Mi sto lentamente abituando alla vita romana», scrive sui social il centrocampista olandese pronto a ritagliarsi più spazio al rientro dalla lunga sosta per le nazionali.

Finora soltanto trentacinque minuti giocati dall'inizio della stagione, tra campionato e Champions League. La sfida in casa del Como dell'11 ottobre è l'occasione per partire titolare, vista l'assenza di Bryan Cristante, alle prese con un'infiammazione al ginocchio destro che lo terrà fuori per circa tre settimane. L'olandese, 35 anni, si gioca il posto con Niccolò Pisilli, che ha convinto il tecnico Gian Piero Gasperini con un avvio di stagione sprint: per l'azzurro già due gol in Serie A, gli stessi della passata stagione. Due pretendenti con caratteristiche diverse. De Roon, centrocampista più conservativo è l'uomo di fiducia dell'allenatore dai tempi dell'Atalanta. [...]

(La Repubblica)