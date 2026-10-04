De Roon scalda i motori. Gasperini punta su di lui

Si era già parlato di lui, in ottica Roma, alla fine del mese di agosto. Adesso, stando alle informazioni che arrivano dalla Turchia, il profilo rimane vivo. I giallorossi starebbero seguendo con mol...
Intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento, l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche dell'andamento dei giallorossi in questo avvio di stagione. Se la Roma p...
In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, l'attuale allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, tra i tanti argomenti toccati ha parlato anche di come ha vissuto, sempre in maniera differe...
Il dossier Endrick è sulla scrivania di Gerry Cardinale da diverse settimane, ma non è... impolverato. Il numero uno di Red Bird e Amorim hanno ben presente che nel mercato di gennaio il brasiliano pu...
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