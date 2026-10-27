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De Roon può riposare. Dietro gioca Balerdi

La penna degli Altri
di R.P.
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Turnover ragionato per affrontare il Cagliari e preparare una settimana ad alta intensità.
Gasperini studia le rotazioni in vista di Udinese, Manchester United e Sassuolo. Contro i sardi ci saranno novità in difesa, con Ghilardi e Balerdi candidati a sostituire Mancini ed Hermoso. A centrocampo riposerà De Roon, mentre Cristante e Pisilli sono pronti a partire dal primo minuto. Davanti Soulé e Mora alle spalle di Malen.
(Corsport)

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