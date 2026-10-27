De Roon può riposare. Dietro gioca Balerdi

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Vigilia di Champions League in casa Roma femminile. Domani le giallorosse di Piovani, prime in classifica in Serie A, giocano in trasferta contro il Chelsea. Un'altra corazzata europea. Ai microfoni d...
La Lega Serie A, sui propri canali social, ha pubblicato le migliori clip della Haier Cam degli arbitri. Tra queste alcuni spezzoni di Napoli-Roma dal punto di vista dell'arbitro Colombo. In particola...
Ronaldo ‘Il Fenomeno’, nel corso della Cerimonia del Pallone d'Oro, ha avuto il compito di consegnare nelle mani di Harry Kane il prestigioso premio. Il brasiliano ha scambiato alcune battute sul pal...
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