De Roon può riposare. Dietro gioca Balerdi

Turnover ragionato per affrontare il Cagliari e preparare una settimana ad alta intensità.

Gasperini studia le rotazioni in vista di Udinese, Manchester United e Sassuolo. Contro i sardi ci saranno novità in difesa, concandidati a sostituire Mancini ed Hermoso. A centrocampo riposerà De Roon, mentre Cristante e Pisilli sono pronti a partire dal primo minuto. Davanti Soulé e Mora alle spalle di