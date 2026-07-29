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D'Amico punta Fresneda e Cacciamani. Riso a Mancini: “Doveva partire, è pazzo”

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 8:43
Fresneda
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Castro ha sbloccato il mercato della Roma, ma il lavoro di D'Amico prosegue. (...) Il ds è a caccia di esterni di centrocampo e soprattutto d'attacco. Nusa è ancora l'obiettivo numero uno ma neanche ieri ci sono stati passi in avanti. La richiesta da 60 milioni rimane alta. Sul taccuino sono diversi i nomi: in Bundesliga piacciono Leweling (Stoccarda) e Bahoya (Eintracht Francoforte). È stato offerto anche Martinelli dell'Arsenal, ma l'ingaggio da 11 milioni di euro lordi frena l'entusiasmo. (...) Si aspetta una rivoluzione sulle fasce, anche per quanto riguarda il centrocampo. Il voltafaccia di Celik ha stravolto i piani ma Gasp qualche settimana fa aveva stemperato gli animi: "Prenderemo uno più forte". A destra il nome nuovo è quello di Fresneda. Scuola Real Madrid, al 2023 allo Sporting CP che per cederlo chiede 25 milioni. La Roma ne vorrebbe spendere un po' meno, ma nei prossimi giorni ci saranno altri contatti. Sullo sfondo c'è sempre Belghali che può giocare su entrambi i lati. Dall'altra parte, invece, sono sul punto di andare via Salah-Eddine (richiesto in Spagna e in Olanda dal PSV) e Angeliño. Serve, quindi, un vice Wesley e D'Amico ha messo gli occhi su Alessio Cacciamani del Torino che nella passata stagione si è messo in mostra alla Juve Stabia. Giovanissimo (19 anni) è già nel giro della Nazionale Under 21 ed è un profilo preso in considerazione. Il sogno rimane Moreira e la Roma è in attesa che lo Strasburgo abbassi il prezzo anche perché ad oggi nessuno si è fatto vivo. Gianluca Mancini ha giurato amore eterno alla Roma. Pochi giorni fa è arrivata la firma sul rinnovo fino al 2029 nonostante le voci d'interessamento dell'Inter e la volontà del procuratore Giuseppe Riso che avrebbe voluto fargli cambiare aria: "Volevo portarlo via con offerte anche più importanti, ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere. Gasperini e Tony sono stati più bravi di me a convincerlo. Gli ho detto che è un pazzo, perché poteva guadagnare di più, ma sono contento perché è felice", ha detto ai microfoni di FcInter1908.it. Un gesto d'amore per la Roma che da ieri sarà anche impressa per sempre sulla sua pelle. Si è tatuato sulla coscia la scritta SPQR. Più romanista di così.
(Il Messaggero)

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