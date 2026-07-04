Da Totti fino a Bove: «Grazie Brunetto»

Certe storie non finiscono con una firma mancata. Non si interrompono alla scadenza di un contratto e nemmeno quando si svuota un ufficio a Trigoria. Ci sono uomini che diventano patrimonio di un club, simboli destinati a vivere oltre qualsiasi incarico. Bruno Conti è uno di questi. E stavolta non ci sono stati ripensamenti. La Roma ha provato fino all'ultimo a fargli cambiare idea. Ha cercato di convincerlo a restare almeno un'altra stagione, accompagnando la rifondazione del settore giovanile e trasmettendo esperienza e valori a chi dovrà raccoglierne l'eredità. (...) Se oggi il suo nome è legato indissolubilmente al vivaio giallorosso, è perché quel settore porta ovunque la sua impronta. Per anni è stata il suo regno, il luogo dove ha costruito futuro e scoperto talenti. Ieri, intanto, è arrivata anche la sua lunga e toccante lettera d'addio. (...) «Grazie per tutto Brunetto», ha scritto Francesco Totti. Poi sono arrivati i saluti di Juan, Florenzi, Aquilani, Bove, Di Biagio, Perrotta e tanti altri. Un coro spontaneo che racconta quanto profonda sia stata l'impronta lasciata da Conti dentro e fuori dal campo. (...)

(corsport)