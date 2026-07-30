Da ieri la squadra di nuovo al Bernardini. Oggi Gasp riabbraccia anche El Aynaoui

IL ROMANISTA - C'è una Roma che lavora in campo, al di là del mercato e in attesa dei nuovi innesti. Perché tra meno di un mese l'Olimpico è di nuovo teatro di emozioni e speranze, dalla prima uscita stagionale con la Fiorentina in campionato in poi. [...]

E, quindi, si riparte da Trigoria. Dopo lamichevole in Francia e i successivi due giorni liberi concessi dal tecnico, ieri la squadra si è ritrovata nel pomeriggio al Fulvio Bernardini per riprendere la preparazione in vista dell'avvio della nuova stagione. Per oggi, invece, l'appuntamento è per una doppia seduta - una al mattino e l'altra nel corso del pomeriggio - al centro sportivo. E proprio a Trigoria è atteso anche il ritorno di Neil El Aynaoui, dopo il Mondiale da titolare e protagonista del Marocco eliminato dalla Francia ai quarti di finale, e le dovute vacanze. [...]

Il ritorno di Neil, inoltre, consente al tecnico di lavorare almeno con una risorsa in più a centrocampo, considerando lo stop di Pisilli per infortunio e l'assenza di Koné, in vacanza dopo il Mondiale disputato con la Francia e concluso con la fi-nalina per il terzo posto persa per mano dell'Inghilterra. Finora, infatti, il tecnico ha contato sulla certezza Cristante e sui giovani della Primavera. [...]