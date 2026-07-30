Untitled article

IL TEMPO (L PES) - Due anni, o quasi, dopo l'addio di Lina Souloukou, la Roma ha un nuovo Ceo. John Galantic, classe 1961 e profilo di grande spessore scelto con cura dalla famiglia Friedkin. Tanti anni alla guida di Chanel a Parigi, poi l'esperienza con Tod's e, alla fine, la scelta della Roma, squadra che Galantic ha sempre tifato. È nato a Boston ma di formazione europea e con cittadinanza statunitense e svizzera, madrelingua inglese, francese e italiano, con i giallorossi aveva già avuto un esperienza all'interno del Cda nell'era Pallotta. A tutt'oggi è all'interno del consiglio della Ferrari e, da ieri ufficialmente, accompagnerà il club di proprietà dei Friedkin nel centenario con un accordo pluriennale (dovrebbe essere di tre anni). Si occuperà principalmente della parte «corporate» ma la competenza calcistica non manca, essendo, come sottolineato tifoso della Roma da sempre e grande appassionato di calcio.

Una scelta, questa, che si e fatta attendere a lungo dopo l'addio del settembre 2024 dell'ex dirigente greca. Ma i Friedkin hanno preferito una decisione ponderata e una figura di spicco a cui affidare un ruolo nevralgico. Un curriculum, quello del nuovo Ceo, di tutto rispetto. «Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia», l'accoglienza della proprietà nella nota ufficiale.