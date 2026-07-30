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Sciopero dei dipendenti della Roma: a Trigoria anche una manifestazione di protesta

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di R.P.
giovedì, 30 luglio 2026 alle 10:09
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Oggi, come annunciato, è una giornata di protesta per i dipendenti della Roma che sono stati trasferiti negli Store. A Trigoria c'è un sit-in con uno striscione. E oggi è anche la giornata dello sciopero annunciato qualche giorno fa.
Si legge: "Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia. No ai licenziamenti mascherati". Il riferimento alla prima fase è al giorno dopo la qualificazione alla Champions League quando il tecnico giallorosso ha voluto incontrate tutte le persone dietro le quinte che lavorano quotidianamente all'interno della Roma. 

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