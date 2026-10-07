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Cristante è pessimista: «Torno col Real? Dura»

La penna degli Altri
di FedericoL
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 Bryan Cristante a Como non ci sarà, un unicum per Gasperini che da quando è arrivato non ha mai rinunciato a lui per infortunio. Il centrocampista - ai box per un problema al ginocchio - ha parlato delle sue condizioni durante l'evento Adidas "Meet 4 Rea!" a Via del Corso: «Spero di recuperare il prima possibile. Vorrei esserci già dalla prossima ma è difficile». L'obiettivo è provare a tonúre per la sfida col Genoa di De Rossi il 17 ottobre, mentre tre giorni prima tornerà all'Olimpico un altro suo ex allenatore, José Mourinho. «Fa sempre piacere ritrovare il tecnico. Abbiamo vissuto bellissimi momenti e sarà sicuramente un grandissimo piacere. Ha portato una mentalità vincente e insieme siamo riusciti a vincere la Confrence». (...) È ormai un simbolo della Roma e dalla passata stagione anche il capitano: «Bello portare la fascia, significa che ho costruito qualcosa di importante. È un piacere e un onore essere qui nel centenario. Sara un bell'anno. Ho imparato a gestire alcune situazioni, conosco la piazza e so muovermi meglio nelle difficoltà. Nella gestione di tutti i momenti mi sento migliore». Cristante, infine, ha parlato del momento della Nazionale: «È normale che ci sia stata qualche difficoltà, magari iniziale e con tanti giovani. Però penso che i ragazzi abbiano fatto benissimo e che ci sia tutto per un gran futuro». 
(Il Messaggero)

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