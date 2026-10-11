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Como-Roma in 5 mosse

La penna degli Altri
di R.P.
Malen
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Troppo raffinate le strategie di Fabregas e Gasperini per raccontare semplicemente in cinque mosse Como-Roma. Il big match della sesta giornata che sceglie la teorica anti Inter.
1 - Porta vuota: Nella Roma non c'è Svilar, perdita gravissima con tutto il rispetto per Gollini. La difesa di Gasp potrebbe perdere sicurezza. Como sempre nelle mani, e nei piedi, di Butez.
2 - Fascia contesa: Diao e Wesley dovrebbero giocare sulla stessa fascia, incrociandosi spesso. Qualità, velocità e spinta, di fatto due attaccanti. Una sfida giocata sulla qualità e sulla velocità.
3 - Che fantasia: Uno dei segreti della Roma è Dybala scatenato che libera Maln al tiro. La fantasia al potere. Valle, esterno di rendimento, dovrà essere concentrato e mai lasciato solo.
4 - Filtro Trequarti: Il Como può fare male con i due 10 Paz e Baturina su tutto il fronte. Non basta la difesa: Koné dovrà aiutare sdoppiandosi tra copertura e impostazione.
5 - Uragano d'area: Nessuno segna come Malen, movimento da Ronaldo e senso del gol di Paolo Rossi. Tira sempre. Chi tra Ramon e Chalobah andrà a prenderlo comunque soffirà.
(Gasport)

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