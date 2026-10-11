Como-Roma, colpi di genio

Dybala, i due allenatori che si stanno reciprocamente antipatici e l'incrocio tattico probabilmente più interessante di tutto il campionato. Svilar e Kean, mica poco (...) La prima fila scudetto insieme all'Inter, i sinistri dei figliocci di Messi Nico Paz e, i due allenatori che si stanno reciprocamente antipatici e l'incrocio tattico probabilmente più interessante di tutto il campionato. Como-Roma è tutte queste cose insieme, certo. Ma conviene partire da chi la partita se la perderà., mica poco (...)

"Non ci voleva, tornerò più forte di prima" ha detto il portiere. La Roma lo è meno, senza lui. Al suo posto giocherà Gollini, che non vede il campo da nove mesi e in Serie A da due anni (ultima presenza 5 ottobre 2024). E' un'assenza dal peso specifico maggiore rispetto a quella di Kean, che comunque nel Como sarebbe partito dalla panchina (...)

(Corsera)