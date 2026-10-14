C'è Soulé, Balerdi insidia Ndicka. Ballottaggio tra Molina e Rensch

Dybala-Malen non si tocca e rispetto alla trasferta di Como tornerà dal primo minuto Soulé. L'argentino prenderà il posto di Pellegrini, va verso un'altra panchina Mora (la quinta consecutiva). Scalpita Balerdi che è in ballottaggio con Ndicka per giocare al centro della difesa. Mancini e Hermoso, invece completeranno il pacchetto arretrato davanti a Gollini. [...] Pochi i dubbi di formazione per Gasperini per la sfida col Real. In attacco la coppia. L'argentino prenderà il posto di Pellegrini, va verso un'altra panchina Mora (la quinta consecutiva). Scalpitaper giocare al centro della difesa. Mancini e Hermoso, invece completeranno il pacchetto arretrato davanti a Gollini. [...]

C'era anche Marten de Roon quella sera e l'olandese anche oggi partirà nell'undici iniziale, al suo fianco Koné. Sulle fasce Wesley e Molina (anche se è aperto il ballottaggio con Rensch), ma con una possibile sorpresa. Il brasiliano -come già successo contro l'Inter - potrebbe giocare a destra per contenere Vinicius. Difficile vedere Lulli che avrà invece spazio sabato col Genoa così come Castro che prenderà il posto dello squalificato Malen. Out Cristante, mentre ha recuperato Koulierakis che ha superato la contusione rimediata in nazionale ed è già tornato ad allenarsi con Il resto del gruppo. Reintegrato anche in lista Champions Vasquez che sarà il vice Gollini. [...]

(Il Messaggero)