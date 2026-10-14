News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

C'è Soulé, Balerdi insidia Ndicka. Ballottaggio tra Molina e Rensch

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Soulé
Aggiungi come fonte preferita su Google
Pochi i dubbi di formazione per Gasperini per la sfida col Real. In attacco la coppia Dybala-Malen non si tocca e rispetto alla trasferta di Como tornerà dal primo minuto Soulé. L'argentino prenderà il posto di Pellegrini, va verso un'altra panchina Mora (la quinta consecutiva). Scalpita Balerdi che è in ballottaggio con Ndicka per giocare al centro della difesa. Mancini e Hermoso, invece completeranno il pacchetto arretrato davanti a Gollini. [...]
C'era anche Marten de Roon quella sera e l'olandese anche oggi partirà nell'undici iniziale, al suo fianco Koné. Sulle fasce Wesley e Molina (anche se è aperto il ballottaggio con Rensch), ma con una possibile sorpresa. Il brasiliano -come già successo contro l'Inter - potrebbe giocare a destra per contenere Vinicius. Difficile vedere Lulli che avrà invece spazio sabato col Genoa così come Castro che prenderà il posto dello squalificato Malen. Out Cristante, mentre ha recuperato Koulierakis che ha superato la contusione rimediata in nazionale ed è già tornato ad allenarsi con Il resto del gruppo. Reintegrato anche in lista Champions Vasquez che sarà il vice Gollini. [...]
(Il Messaggero)
Champions LeagueAS ROMANdickaSoulébalerdi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

HUkxv6wXgAAPYqF

Social, la Roma ricorda Aldo Maldera nel giorno della sua nascita: "Campione d'Italia nel 1982-1983" (FOTO)

73 anni fa nasceva Aldo Maldera. La Roma, attraverso i propri canali social, ha voluto ricordare l'ex difensore giallorosso scomparso nel 2012 all'età di 58 anni.  "73 anni fa nasceva Aldo Maldera. 11...

Totti

VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e e Salah

Francesco Totti sceglie la sua top 11 tra tutti i giocatori con cui ha giocato in carriera tra Roma e nazionale. Ecco le scelte della leggenda giallorossa in un'intervista rilasciata a rsi sport: in p...

Scala

Tocca anche ai baby: alle 14 al Tre Fontane

L'antipasto di Roma-Real Madrid si gioca al Tre Fontane. Oggi, alle ore 14 in punto (diretta su Sky Sport Max e In streaming su Ueta.tv]. I ragazzi di Mattia Scala affrontano i pari età spagnoli nella...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. Mourinho? Ha la capacità di farsi acquistare grandi giocatori. Qui lo hanno amato"

Mou

Mourinho: "I romanisti sono speciali. Devo dimenticare contro chi gioco. Stanotte non dormirò" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.22.21

Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

stadio

Stadio della Roma, arriva il via libera della Regione Lazio alla VIA: cosa cambia per Pietralata

Mourinho

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

IMG_0789

Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Loading