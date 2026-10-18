Castro e LullI: i giovani fanno volare la Roma

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La vittoria contro il Genoa permette alla Roma di archiviare la delusione europea e ripartire anche grazie alle seconde linee. Le pagelle dei quotidiani premiano soprattutto Lulli, autore del primo go...
Francesco Totti è tornato a raccontarsi in un'intervista, ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita, dal difficile addio al calcio al rapporto con la Roma, passando per le vicende personal...
La Roma supera il Genoa per 2-0 e reagisce alla beffa contro il Real Madrid, conquistando tre punti importanti nonostante le numerose assenze e il turnover. I gol di Santiago Castro ed Emanuele Lulli...
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