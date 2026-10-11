Carica Gasp: "L'entusiasmo ci contagia"

La sosta porta tre assenze, contro Fabregas è la prima vera emergenza ma il tecnico resta ottimista e sogna lo scudetto: "La squadra è solida e la passione della gente non è un problema. E se poi l'Inter zoppica..."

L'infortunio di Svilar non ci voleva ma Gasp cerca di predicare calma: "Cose di questo tipo possono capitare, finché saremo in 16 va bene". Conta la solidità della squadra (...)

(Il Messaggero)