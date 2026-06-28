Calciomercato Roma: per i rinnovi discorso rimandato a dopo il 30 giugno

Obiettivo uscite per la Roma da qui al 30 giugno. Come scrive il quotidiano, infatti, per i rinnovi se ne riparlerà dopo il 30 giugno, ma l'ottimismo resta: Celik, Pellegrini e Dybala firmeranno il prolungamento del contratto. Ma se il turco è, di fatto, già pronto a rinnovare le nozze in giallorosso, Lorenzo e Paulo aspettano dei segnali concreti da parte della Roma. Che spera di chiudere la pratica nei primi dieci giorni di luglio.

(gasport)