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Calciomercato Roma, incontro tra D'Amico e gli emissari del Brighton: può tornare di moda O'Riley

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 26 giugno 2026 alle 9:02
matt oriley 1
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Tony D'Amico continua a lavorare per cercare di vendere e rispettare i paletti del settlement agreement che scadranno tra qualche giorno. 
Il neo ds, però, non pensa solo ai movimenti in uscita. Infatti, in un suo recente viaggio a Milano, l'ex Atalanta si è imbattuto casualmente negli emissari del Brighton, in Italia per cercare di chiudere con la Dea il colpo Ahanor. Come riportato da Il Messaggero, nei Seagulls gioca da tempo un pallino di mister Gasperini: il classe 2000 Matt O'Riley. Il centrocampista danese, quindi, potrebbe anche tornare di moda nei discorsi per la mediana, soprattutto in caso di cessione di Manu Koné

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