Calciomercato Roma, Garnacho sempre nel mirino: il Chelsea lo vuole cedere

Alejandro Garnacho è sulla lista degli obiettivi della Roma. Non è un segreto che l'argentino ex Manchester United piaccia alla dirigenza giallorossa e non è escluso che si faccia un tentativo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo, soluzione che però non convince la Roma, intenzionata a prenderlo in prestito. Ma nei piani c'è un altro investimento importante in attacco dove, oltre a Ndoye e Can Uzun, D'Amico sta lavorando a una pista tenuta sottotraccia.