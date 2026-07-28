Bologna-Roma, arrivi e partenze

Giornata di partenze e di arrivi a Casteldebole: è fatta per la cessione di Castro e l'arrivo di Dovbyk. Saluta Santiago Castro, diretto alla Roma. E dalla capitale arriverà questa mattina Artem Dovbyk (29 anni), atteso per le visite mediche. I gol segnati da Castro all'Atalanta di Gasperini e alla Roma in Europa League, hanno fatto balzare l'argentino in cima all'elenco delle preferenze dell'allenatore giallo-rosso. Sfumato Summerville e consapevole di trattare con un club che nelle ultime stagioni ha prediletto la Premier, la Roma ha messo sul piatto tutto e subito, per evitare beffe: 35 milioni più bonus fino a 40, compresa una percentuale del 10 per cento sulla futura vendita dell'argentino, che incasserà uno stipendio da circa 2,5 milioni netti a stagione.

Nella partita, seppur come affare disgiunto, entra Dovbyk. [...] L'attaccante mancino ucraino arriverà in prestito con diritto di riscatto per circa 16-18 milioni: ovvero la cifra che, in caso di riscatto tra un anno, consentirebbe ai giallorossi di evitare una minus valenza a bilancio. Decisivi al fine dell'arrivo di Dovbyk anche i contatti diretti con Domenico Tedesco, che tra la serata di domenica e la mattinata di ieri ha avuto contatti con l'attaccante per convincerlo a sposare la causa rossoblu. Ha un ingaggio da 6,2 milioni lordi all'anno, Dovbyk: ovvero 3 netti a stagione.

Il Bologna ne pagherà una buona parte ma non tut-ta. Non andrà oltre i 2,3-2,4 milioni netti. Ovvero la cifra che intende corrispondere a Riccardo Orsolini, che proprio in queste ore deve firmare il rinnovo di contratto fino al 2030 da giocatore più pagato della rosa. Il Bologna eviterà cosi casi diplomatici in vista della probabile fumata bianca della trattativa con il suo numero 7, ma soprattutto a fronte di circa 5 milioni lordi (il costo dell'ingaggio considerando le tasse) si garantirà anche il sostituto di Santiago Castro. [...]

(Il Resto del Carlino)