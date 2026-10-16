Benitez: "La A è poco allenante. E l'uno contro uno crea più guai in difesa"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il popolo s’è espresso, i social pure. Se da ragazzino m’avessero detto: “guarda un giorno contesteranno la Sud per un coro fatto a favore di un uomo che ci ha portati a vincere e che ha sempre difeso...
Le prime quattro puntate di Radici, la serie sul ritorno di Daniele De Rossi all'Ostiamare, sono state presentate all'Auditorium per la Festa del Cinema di Roma. Nella docuserie l'allenatore del Geno...
La lega nazionale pallacanestro ha anticipato alle 16 - la sfida era prevista alle 19:30 - la partita in programma domani al Pala Tiziano tra BC Roma e Reyer Venezia in programma domani, sabato 17 ott...
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