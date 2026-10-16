Benitez: "La A è poco allenante. E l'uno contro uno crea più guai in difesa"

C'è il dono della sintesi in quel "derrota total" che in Spagna riassume un dramma: una disfatta su ogni fronte. Benitez è un uomo in evoluzione, viaggia, osserva e si aggiorna per arricchirsi.

Due gare seguite dal vivo, quelle di Inter e Roma, aiutano ad avere un'idea più compiuta?

Due partite completamente diverse nel loro sviluppo. Sorprendente, assai, il ko dell'Inter. Prevedibile, ma clamoroso, per il modo in cui è avvenuto quello della Roma. Ma io ho visto tanto di buono all'Olimpico.

La Roma è crollata nel finale.

Contro una corazzata come il Real Madrid ci può stare. Però devo che è tutto legato agli episodi. La Roma è stata superiore, il Real non è mai riuscito ad andare sugli esterni. Il rischio era nell'uomo contro uomo ed è capitato. Ma di una serata del genere possono tenere anche le cose belle, sapendo di dover far tesoro delle disattenzioni.

(Gasport)