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Beffa Dybala: out 2 settimane

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
dybala 6
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IL TEMPO (L. PES) - Dybala senza «Joya». L’argentino dovrà restare ai box per altre due settimane a causa di una lieve lesione al polpaccio inizialmente sfuggita agli esami strumentali. A darne notizia è stato lo stesso Gasperini nella conferenza pre-Champions. L’attaccante si era fermato nel match della scorsa settimana col Real Madrid e nella tabella di recupero c’era la possibile convocazione già per stasera. Ma dopo il tentativo di lunedì dove ha interrotto l’allenamento dopo pochi minuti, è emersa una piccola lesione già in via di guarigione che al momento della prima risonanza magnetica era coperta da un edema.
Una situazione lontana anni luce da quella dell’inverno scorso dove Dybala perse oltre un mese per la mancata diagnosi della rottura del menisco, ma di certo la speranza di tornare in campo anche stavolta è stata tradita da un tempo di recupero che era stato previsto per un semplice affaticamento. Previsti nuovi esami entro un paio di giorni e ora il ventuno giallorosso mette nel mirino la trasferta europea a Manchester, così come Koné, che è ai box dalla scorsa settimana.
Chi invece punta al rientro sabato col Napoli è Cristante. Anche ieri il centrocampista ha lavorato sul campo in maniera personalizzata e dopo la gara di stasera in Champions, tra domani e giovedì, potrebbe tornare in gruppo per esserci nell’anticipo del Maradona.
GasperiniDybalaCristante

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