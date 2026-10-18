Baby Roma ko. E per Panico un brutto stop

La Roma di Scala incassa la prima sconfitta in campionato nella trasferta contro il Torino: il 2-1 arriva in pieno recupero, appena 6 minuti dopo il pareggio firmato da Marchetti. A pesare sono soprattutto le numerose assenze. Arena, Di Nunzio, Paratici e Camara sono rimasti a disposizione di Gasperini per la sfida della prima squadra contro il Genoa, mentre Falcetta e Guaglianone erano indisponibili per infortunio. (...)

Preoccupano soprattutto le condizioni di Panico, tra i candidati a salire in prima squadra. Il centrocampista, autore di un'altra buona prestazione, ha lasciato il campo in lacrime dopo un infortunio muscolare apparentemente serio: si attendono gli esami strumentali. Problemi anche per il portiere Kilvinger, che ha riportato una ferita per la quale sono stati necessari 2 punti di sutura. (...)

A completare una giornata negativa, l'espulsione di Terlizzi per doppia ammonizione, che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Genoa.

(corsport)