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Baby Roma ko. E per Panico un brutto stop

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
primavera cama
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La Roma di Scala incassa la prima sconfitta in campionato nella trasferta contro il Torino: il 2-1 arriva in pieno recupero, appena 6 minuti dopo il pareggio firmato da Marchetti. A pesare sono soprattutto le numerose assenze. Arena, Di Nunzio, Paratici e Camara sono rimasti a disposizione di Gasperini per la sfida della prima squadra contro il Genoa, mentre Falcetta e Guaglianone erano indisponibili per infortunio. (...)
Preoccupano soprattutto le condizioni di Panico, tra i candidati a salire in prima squadra. Il centrocampista, autore di un'altra buona prestazione, ha lasciato il campo in lacrime dopo un infortunio muscolare apparentemente serio: si attendono gli esami strumentali. Problemi anche per il portiere Kilvinger, che ha riportato una ferita per la quale sono stati necessari 2 punti di sutura. (...)
A completare una giornata negativa, l'espulsione di Terlizzi per doppia ammonizione, che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Genoa.
(corsport)

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