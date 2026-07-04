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Avanti tutta su Tresoldi e Greenwood

La penna degli Altri
di FedericoL
sabato, 04 luglio 2026 alle 9:49
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IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Quattro nomi, quattro pedine che andrebbero a stravolgere il volto della Roma di Gasperini. A Trigoria si vivono ore davvero frenetiche, con la “scadenza” del 13 luglio, giorno del raduno giallorosso, come pungolo e acceleratore. D’Amico è al lavoro su quattro fronti, con la convinzione di poter presto arrivare a dama.  Greenwood, Tresoldi, Garnacho e anche Diego Moreira, talentuoso esterno belga. (...) La Roma è sempre più vicina a formulare la prima offerta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood. D’Amico appare intenzionato ad offrire circa 42 milioni di euro (bonus inclusi) per anticipare tutti e portare in Serie A il talento inglese. Sono ore calde, a Trigoria si vuole accelerare per arrivare presto a dama. Non solo Greenwood perché si intensificano i contatti anche con il Bruges. La Roma fa sul serio per Nicolò Tresoldi e sta cercando di abbassare le pretese del Bruges. Base di accordo già raggiunta col calciatore che attende ora sviluppi dai club. A fargli spazio sarà Dovbyk, ma la Roma non vuole attendere: prima Tresoldi e poi si troverà, con l’aiuto degli intermediari, una squadra ad Artem (Betis e Genao sulle sue tracce).(...)  Non esiste invece margine di prestito per assicurarsi le prestazioni di Diego Moreira. Il Mondiale, tra l’altro, non aiuta e farà presto aumentare la concorrenza. Ma il laterale belga è un altro profilo che a Trigoria piace e non poco.In questo caso lo Strasburgo ha tutte le intenzioni di monetizzare la sua partenza e chiede 50 milioni. (...)

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