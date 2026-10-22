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Attesa Pellegrini: oggi esami al flessore. Soulé e Mora, una trequarti sulle spalle

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
mora soule
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Attesa. La parola d’ordine del momento di Lorenzo Pellegrini. Dall’uscita dal campo contro lo Slovan Bratislava per infortunio a oggi, quando gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema muscolare. Un’ottima prestazione in Champions League - anche con la fascia di capitano al braccio - interrotta al 51’ per un problema al flessore della coscia destra. Da lì l’uscita dal terreno di gioco visibilmente dispiaciuto e sconsolato da Mancini, prima di riprendere direttamente la via degli spogliatoi dell’Olimpico. Un infortunio che interrompe la ripresa della condizione fisica del giocatore e del suo apporto in campo in una fase impegnativa e delicata del calendario della Roma tra campionato e Champions League [...].
Dopo un’estate particolare e un inizio di stagione in crescendo: indisponibile con Fiorentina, Lecce, Atalanta e Fenerbahce; nuovamente tra i convocati ma rimasto in panchina con Torino e Inter; finalmente in campo con Como, Real Madrid, Genoa e Slovan Bratislava per un totale di 150 minuti giocati tra Serie A e coppa. Prima dello stop di martedì, che riporta la mente all’infortunio dello scorso aprile durante Roma-Pisa (in quel caso lesione al flessore destro), al finale di stagione trascorso a guardare i compagni e all’estate particolare, tra recupero e rinnovo contrattuale, come raccontato alla vigilia di Roma-Slovan in conferenza.
«Per quanto possa essere una cosa piccola, quando è muscolare ci vogliono 20 giorni e credo sia di quel valore lì», le parole di Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Slovan [...]. L’augurio, in attesa degli esami di oggi, è che l’infortunio non sia come quello di aprile e i tempi di recupero siano brevi. Per Pellegrini, Gasperini e soprattutto per la Roma. Considerando che l’elenco degli infortunati presenta già Svilar - che continua a lavorare in palestra, come documentato dal portiere su Instagram -, Koné e Dybala.
Assenze con le quali Gasp ha iniziato a fare i conti da ieri, alla ripresa degli allenamenti al Fulvio Bernardini di Trigoria, verso il big match contro il Napoli al Maradona. Senza Pellegrini, le soluzioni sulla trequarti si riducono a Soulé e Mora, con la possibilità di avanzare Cristante, appena recuperato, o Pisilli in caso di necessità.
(Il Romanista)

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