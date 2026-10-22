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Ma Gasperini fa i conti con troppi infortunati

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Gasperini
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Una stagione che sembra una partita a Monopoli. La Roma avanza di casella in casella e si ritrova a fare i conti con gli imprevisti. Naturalmente si parla degli infortuni che al momento sembrano essere l’unico scoglio in grado di rallentare la corsa di Malen e compagni. Genoa e Slovan Bratislava sono state spazzate via senza particolari affanni, ma ora il gioco si fa più duro. Sabato il Napoli, poi Cagliari, Udinese, Manchester United e infine il Sassuolo. Un’altra serie di partite con in mezzo due big match da brividi.
Gasperini non ha fatto in tempo a riabbracciare Cristante che ha perso Pellegrini. Lorenzo ieri ha svolto i primi accertamenti, oggi effettuerà la risonanza per stabilire l’entità del problema al flessore della gamba destra. Il volto triste di martedì sera non lascia spazio all’ottimismo anche perché la zona è la stessa dell’infortunio rimediato col Pisa sei mesi fa. Rischia quasi un mese di stop, ma la speranza è che possa trattarsi di una lesione di primo grado ed accorciare i tempi. Anche Dybala è ancora ai box per un problema al polpaccio e l’attacco è in maxi-emergenza [...].
Al Maradona il tecnico avrà a disposizione quattro giocatori offensivi: Malen, Castro, Soulé e Mora. «La rosa è corta», aveva detto Gasperini pochi giorni fa. Si gioca tanto e il messaggio era per la società. Tutte le squadre che giocano in Europa in mezzo alla settimana devono fare i conti con gli infortuni e l’unica via è quella di adattarsi e provare ad inserire il maggior numero di calciatori. Ovviamente di qualità.
A fare compagnia al gruppo degli indisponibili anche Koné che, come l’anno scorso, ha riportato una lesione al bicipite femorale [...]. L’anno scorso furono 19 le lesioni muscolari, ora siamo già arrivati a quota 7 considerando anche i risentimenti che non hanno permesso poi di giocare. Koné, Pellegrini e Dybala saltarono rispettivamente 13, 15 e 19 partite.
A rendere ancora di più la vita complicata a Gasp ci sono i problemi per Cristante e Svilar. Bryan non saltava una gara per infortunio da gennaio 2025 ed è stato costretto a rimanere fuori con Como, Real, Genoa e Slovan. Si rivedrà sabato. Ancora più grave quello di Mile che si è fatto male in allenamento al quinto dito del piede e tornerà dopo la sosta.
Infortuni traumatici e muscolari rischiano di rovinare il percorso della Roma. Contro lo Slovan, Gasperini ha cambiato sei uomini rispetto alla partita contro il Genoa. Nei ruoli dove c’è abbondanza può permettersi di ruotare, ma col Napoli avrà i giocatori contati [...].
Senza considerare i Primavera saranno solamente diciassette i giocatori di movimento a disposizione. Il tecnico studia le soluzioni in attacco. Soulé e Malen sono intoccabili, l’altro trequartista a disposizione è Mora ma col ritorno di Cristante la soluzione a sorpresa potrebbe essere quella di avanzare lui o Pisilli. Piove sul bagnato, ma la Roma non vuole smettere di sognare.
(Il Messaggero)
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