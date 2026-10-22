Festa a metà per la Champions. La Roma resta senza Pellegrini

Sorriso a metà. Gasperini ha brindato alla sua prima vittoria stagionale in Champions League , ma ora rivede lo spettro della scorsa stagione. «Sono preoccupato, perché ogni volta rischiamo di perdere qualcuno per infortunio», il commento del tecnico della Roma dopo la partita di martedì.

oggi la risonanza magnetica, che chiarirà l’entità del problema. «Non credo sia grave, ma ci vogliono sempre una ventina di giorni quando si tratta di un infortunio muscolare». Se i tormenti dell’allenatore trovassero conferma, Pellegrini rischierebbe di tornare dopo la prossima sosta per le nazionali [...]. Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini , protagonista in campo fino al momento della sostituzione. Il trequartista ha avvertito un fastidio al flessore della coscia destra:. «Non credo sia grave, ma ci vogliono sempre una ventina di giorni quando si tratta di un infortunio muscolare». Se i tormenti dell’allenatore trovassero conferma, Pellegrini rischierebbe di tornare dopo la prossima sosta per le nazionali [...].

Lorenzo potrebbe avere bisogno di tutto il periodo di pausa per recuperare. Il suo stop si aggiunge a quello di Paulo E la sensazione, dopo gli esami preliminari, è proprio quella:. Il suo stop si aggiunge a quello di Paulo Dybala , alle prese con una lesione al polpaccio destro, che lo terrà lontano dal campo per altri dieci giorni. «Se non recuperiamo in fretta Dybala, in attacco siamo contati», si lamenta il tecnico.

Il reparto più caro a Gasperini si ritrova a corto di opzioni in uno dei momenti più delicati della stagione. Da qui al 7 novembre, la squadra deve affrontare 5 partite. Tra queste, il Napoli in campionato e il Manchester United in Champions. Un’occasione per Mora: il portoghese è alla ricerca di continuità dopo un inizio altalenante [...].

Complice l’entusiasmo per l’avvio sprint in Serie A, il tecnico si era convinto di aver archiviato il fantasma degli infortuni, che tanto aveva infestato Trigoria nella passata stagione, quando la Roma si ritrovò in alcune fasi con quasi tutto l’attacco fuori uso. Un’emergenza che alimentò le tensioni con il vecchio staff medico, diretta emanazione dell’ex senior advisor Claudio Ranieri.

Certo, la Roma non sta vivendo l’emergenza di un anno fa, ma il campanello d’allarme è tornato a suonare. Anche Koné è ai box per una lesione alla coscia: il francese punta a rientrare contro il Sassuolo, prima della sosta. Bryan Cristante ha recuperato dall’infiammazione al ginocchio: il centrocampista azzurro era in panchina martedì e sarà a disposizione contro il Napoli. Mentre per il portiere Mile Svilar, che ha iniziato il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al quinto dito del piede destro, bisognerà aspettare la sosta [...].

«È un calendario stressante, serve una squadra ampia», aveva detto qualche giorno fa Gasperini, mandando segnali alla proprietà in vista del mercato invernale.

(La Repubblica)