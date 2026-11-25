PSG-Roma: previsti 47.511 spettatori. Saranno 1.500 i romanisti. Tutte le info (COMUNICATO)

nov 25, 11:20

Si avvicina PSG-Roma. E al Parco dei Principi sono previsti 47.511 spettatori. I tifosi della Roma, come sappiamo, saranno 1.500, assiepati nel settore ospiti. Come sappiamo la città parigina è blinda...