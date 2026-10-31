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Udinese-Roma, Runjaić: "Sappiamo quanto è forte la Roma. Zaniolo è motivato per questa partita"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
Runiaic
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Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaić, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita del match contro la Roma. Ecco le sue parole. 
Come arriva l'Udinese? 
"Sappiamo la partita che dobbiamo fare, ma sappiamo anche quanto è forte la Roma. Daremo il 100% per mettere sotto pressione questa squadra" 
La Roma pressa molto alta. Potete accettare la pressione o cercherete direttamente Davis?
"Bisognerà vincere i duelli, sfruttare le transizioni ed essere bravi a livello qualitativo per far uscire la squadra" 
Come stanno Zaniolo e Davis
"Chiaramente entrambi sono carichi per questa partita. Non so quanto minutaggio avranno ma sono entrambi motivati per giocare questa partita"

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