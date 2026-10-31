Udinese-Roma, Karlstrom: "Dobbiamo lavorare insieme, non molliamo. Miglioreremo presto"

Il capitano dell'Udinese, Jesper Karlström, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match per 2-5 contro la Roma. Ecco le sue parole.

Ci aiuti a capire come mai si subisce gol così facilmente?

"Non lo so, se avessi la risposta non saremmo in questa situazione . Dobbiamo lavorare insieme per risolvere. È un momento difficile ma sono sicuro che miglioreremo presto"

Hai la sensazione che in queste settimane la squadra ha seguito le indicazioni del mister?

"Si giochiamo sempre come ci dice il mister, perdiamo da squadra e sicuramente dobbiamo fare meglio"

Come si guarda con ottimismo per il futuro in questa situazione?

"Dobbiamo lavorare insieme, crediamo nella squadra, nella qualità e non molliamo. Siamo forti, lo abbiamo dimostrato l’anno scorso e dobbiamo farlo anche ora"