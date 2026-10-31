Udinese-Roma, Karlstrom: "Dobbiamo lavorare insieme, non molliamo. Miglioreremo presto"

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Dopo il roboante 2-5 al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma ricava altri 3 punti preziosi per la classifica prima della trasferta europea all'Old Trafford contro il Manchester United. Un successo roto...
Sono 14 i calciatori i marcatori diversi in stagione della Roma. Stasera ha segnato Ghilardi, al primo centro in Serie A, che si è aggiunto alla lista. La Roma ha inoltre tre punti in più rispetto al...
Entrambi a segno nel match di questa sera, Ndicka e Cristante hanno parlato ai microfoni di Dazn Nel secondo tempo è un po' calata la concentrazione. Risponde Ndicka: "Quando vinci quattro a zero il p...
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