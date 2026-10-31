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Udinese-Roma, Kamara: "Non è una partita difficile da preparare. Giochiamo contro una squadra imbattuta. Sarà difficilissimo"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
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A pochi minuti dal match contro la Roma, Kamara, terzino sinistro dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. 
Che momento è? Come arrivate a questa gara
"Non è una partita difficile da preparare. Giochiamo contro una squadra che non ha mai perso. Sarà una partita difficilissima" 
Come si esce da questo momento?
"Bisogna tornare alle basi, rimanere compatti. Giocare facile. La cosa più importante è far passare il momento, poi la fiducia viene da sola"

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