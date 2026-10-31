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Udinese-Roma, D'AMICO: "Le parole di Allegri? Noi lasciamo parlare il campo. Endrick è un giocatore forte ma è ancora troppo presto"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
D'Amico
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Nel pre partita del match contro l'Udinese, il ds della Roma Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del dirigente giallorosso. 
I ragazzi che arrivano in prima squadra che crescono e vengono valorizzati. Poi a che punto siamo con il rinnovo di Hermoso?
"Siamo contenti di come stanno crescendo tutti i ragazzi. Come dice sempre il mister per noi avendo tante partite è importante allargare la rosa. Mario è un giocatore importante per noi, non solo la domenica,  ma anche durante la settimana perché è un esempio per i ragazzi. Siamo contenti di averlo con noi, al momento giusto affronteremo il tema del rinnovo" 
Un grande inizio di campionato. Stasera quale può essere la chiave e come sta Dybala
"L'Udinese al di là della classifica è una squadra difficile da affrontare. Chiaramente potrà avere un blocco basso e lì serve qualità per uscirne fuori. Siamo convinti di fare una buona gara. Paulo ha bisogno di qualche in giorno più rispetto a quello che pensavamo. A metà settimana vedremo, ci dispiace perché avendo tante partite viene a mancare una risorsa per il mister però sono cose che succedono" 
Sulle parole di Allegri che avrebbe detto come alla Roma sia stata messa la Champions in tasca vuole aggiungere qualcosa?
"Siamo concentrati su noi stessi. Siamo abituati a lavorare tanto, poi alla fine il risultato finale è quello che meriti sul campo. Pensiamo a oggi che sarà una partita importante e difficile" 
Quanto è concreto il nome di Endrick?
"Oggi è difficile pensare a dei nomi. Manca davvero tanto. Endrick è un giocatore forte del Real Madrid. Ribadisco che siamo concentrati su ciò che bisogna fare in campo"

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