Soulé: "Non so cos'è successo, non ho parole. Prendere tre gol uguali non va bene"

Soulé, che si è espresso in questo modo ai microfoni di Amazon Prime. Il primo a parlare dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid , che si è espresso in questo modo ai microfoni di

Cosa è successo?

“Non lo so, non ho parole. Una partita nelle nostre mani, 3 calci d’angoli e perdiamo la partita. Ci deve servire, dobbiamo essere attenti 90 minuti”.

Una questione di testa?

“Penso di si, prendere 3 gol così uguali è qualcosa che non va bene. Siamo morti da lì”



Quanto sarà difficile da digerire?

“Ce la dobbiamo togliere subito dalla testa. Siamo delusi ma non dobbiamo calare. Abbiamo fatto una grande partita per quasi 90 minuti”



La sconfitta peggiore?

“Non lo so, fa male dopo una partita del genere. Dobbiamo pensare già alla prossima e prendere le cose buone fatte”