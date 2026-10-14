News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Soulé: "Non so cos'è successo, non ho parole. Prendere tre gol uguali non va bene"

Interviste Partita
di R.P.
soule
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il primo a parlare dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid è Soulé, che si è espresso in questo modo ai microfoni di Amazon Prime.
Cosa è successo?
“Non lo so, non ho parole. Una partita nelle nostre mani, 3 calci d’angoli e perdiamo la partita. Ci deve servire, dobbiamo essere attenti 90 minuti”.
Una questione di testa?
“Penso di si, prendere 3 gol così uguali è qualcosa che non va bene. Siamo morti da lì”
Quanto sarà difficile da digerire?
“Ce la dobbiamo togliere subito dalla testa. Siamo delusi ma non dobbiamo calare. Abbiamo fatto una grande partita per quasi 90 minuti”
La sconfitta peggiore?
“Non lo so, fa male dopo una partita del genere. Dobbiamo pensare già alla prossima e prendere le cose buone fatte”
RomaASROMAROMA-REAL MADRIDROMA-REAL

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

de roon 2

De Roon: "Fatico a commentare questa partita. Abbiamo messo sotto il Real per 80 minuti"

Anche De Roon ai microfoni di Amazon Prime ha commentato la partita contro il Real Madrid. "Fatico a commentare questa partita. Un grande peccato, si tratta di un risultato pesante. Abbiamo fatto una...

Gollini

Gollini: "Partita sontuosa, siamo venuti a mancare nei dettagli finali. Gasperini ci ha detto di pensare a quello che potevamo fare meglio" (VIDEO)

Alla fine di Roma-Real Madrid, in zona mista, ha parlato anche Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma si è espresso in questo modo sul match: Come vi spiegate quei 7 minuti?"Rimane l'amarezza di un...

images (1)

Champions League, i risultati della serata: il PSG vince sul campo del City. Segna anche Abraham con l'Aston Villa

Si è chiusa la seconda giornata di Champions League. Questi i risultati della serata Feyenoord-Como 2-3Lask-Liverpool 3-6Aston Villa-Fenerbahce 6-0Betis-Porto 3-2Bodo-Dortmund 1-0Manchester City-PSG 2...

NOTIZIE POPOLARI
rudiger roma real

ROMA-REAL MADRID 3-4: giallorossi beffati da tre gol su corner (FOTO e VIDEO)

Gasperini (1)

Gasperini: "Ci siamo piantati. Li abbiamo surclassati in tutto. Dybala ha un risentimento"

dybala

ROMA-REAL MADRID: le pagelle. MALEN 7.5 "Harry Potter" - DYBALA 5.5 "Roger abbiamo un problema"

mourinho

Roma-Real Madrid, Mourinho: "Per 20 minuti un Real impossibile da fermare, i giocatori della Roma erano morti. Impossibile che prendano Endrick"

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

images (96)

Florenzi: "Con Mourinho c'era stato un approccio per tornare, ma la società aveva altri piani. La mia idea era di rimanere tutta la carriera alla Roma"

VAI AL CANALE
Foto
Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Loading