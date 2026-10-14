FOTO - Roma-Real Madrid 1-1 HT

La Roma chiude il primo tempo sull'1-1 contro il Real Madrid allo Stadio Olimpico. I giallorossi passano in vantaggio al 20' con Marten de Roon, bravo a finalizzare dal limite un'azione avviata da un recupero di Dybala e proseguita da Malen e Soulé. La risposta dei Blancos arriva al 25' con Mbappé, la cui conclusione viene deviata da Mancini e finisce alle spalle di Gollini.

La squadra di Gasperini sfiora il raddoppio al 23' con Malen, fermato da Courtois sulla linea. Da segnalare anche l'infortunio di Koné, costretto a lasciare il campo al 17' e sostituito da Pisilli. Nel finale la Roma prova a rendersi pericolosa soprattutto sulla destra, mentre il Real cerca spazi con le ripartenze e i lanci lunghi.

Queste le foto del primo tempo di Roma-Real Madrid.