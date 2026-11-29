Ivan Juric ha parlato a pochi minuti dal match del suo Monza contro la Roma. Ecco le parole del tecnico croato.

JURIC A SKY

Varela è la sorpresa di questo inizio.

"Sì, ma ci sono tanti ragazzi che stanno facendo bene. Lui è normale che sia in primo piano perché sta facendo molti gol"

Come si affronta la Roma?

"Abbiamo visto tante partite, è chiaro che loro sono bravi in tutto e quindi noi proveremo a fare le nostre cose. Cercando di limitarli al massimo e avere il coraggio di attaccarli"

JURIC A DAZN

Per la prima volta viene all'Olimpico da avversario dopo l'esperienza alla Roma. C'è voglia di rivalsa?

"No, a volte le cose vanno bene, a volte male. Qua è andata male. Adesso sono concentrato sul Monza, sulla mia squadra. Spero di ripetere la grande prestazione contro la Fiorentina. Cerchiamo di impensierire la Roma, che veramente è diventata una squadra fortissima"