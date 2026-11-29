Tony D'Amico ha parlato nel pre match di Roma-Monza. Ecco le parole del ds giallorosso a pochi minuti dal fischio d'inizio.

D'AMICO A SKY

Lo scorso anno Gasperini pretese e ottenne la presenza della proprietà in vista del mercato. Le chiedo cosa significa la loro presenza?

"Sicuramente un grande segnale. Siamo molto felici del suo arrivo. La loro presenza certifica la loro volontà, il loro affetto per la città e per la squadra. Loro anche quando non sono presenti fisicamente lo sono attraverso il nostro CEO con il quale si sentono spesso. Siamo contenti, è un motivo d'orgoglio e uno in più per fare bene oggi"

Su Hermoso si stanno affacciando altre squadre. Rinnoverà?

"Di altre squadre non ne so nulla. Per noi è un giocatore importante, parliamo da un po' con Mario. Ci auguriamo prima possibile di chiudere il rinnovo"

Serve un destro che parta da sinistra e un esterno basso per avere più alternative. Magari uno mancino

"Ho preso appunti (ride, ndr). Bene o male è quello che sappiamo dalla fine del mercato. Poi quello che si riuscirà è un altro discorso. Il mercato di gennaio è complicato. Siamo concentrati su quello che siamo oggi. La squadra mostra in campo miglioramenti"

D'AMICO A DAZN

Cosa ti ha trasmesso il passaggio alla Roma sempre con Gasperini?

"Roma è una piazza diversa, importante. Con il mister c'era già una conoscenza maturata a Bergamo, quindi questo facilità me e lui nei nostri rapporti. Sicuramente è una piazza bellissima, spettacolare, in cui bisogna dare il massimo e lo stiamo facendo. Poi i risultati li vedremo a fine anno"

La presenza dei Friedkin anticipa una settimana per programmare il futuro?

"La presenza della proprietà oggi ci rende orgogliosi. Siamo tanto felici del loro arrivo. È un forte segnale di attaccamento, come del resto noi sappiamo perché attraverso il CEO loro sono in contatto quotidianamente. Quindi è un motivo di orgoglio e oggi ci auguriamo di poter fare una buona prestazione davanti a loro"